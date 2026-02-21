INCUBUS
ARE WE REALLY GOING TO ALLOW THIS EVIL NON-HUMAN INCUBUS TO MURDER 1,OOO’S AND POSSIBLY MILLIONS OF HUMANS? IT WILL KILL US ALL. IT THRIVES, ENGORGES ITSELF, ON THE FEAR, ANXIETY, SADNESS AND BLOOD OF LITTLE GIRLS AND LITTLE BOYS, WOMEN, THE POOR, PEOPLE OF COLOR, ANIMALS, TREES AND MOTHER EARTH HERSELF. IT WILL ORCHESTRATE THE LARGEST HOLOCAUST OF ALL TIME.
CALL YOUR REPRESENTATIVES. PUT A SIGN IN YOUR FRONT YARD. WRITE. YELL. PRAY. MARCH. MAKE CALLS. DO SOMETHING. ANYTHING . WE THE PEOPLE HAVE TO STOP THIS ATTACK ON THE WORLD. OUR REPRESENTATIVES ARE COMPROMISED. WE ARE NOT. YOU ARE NOT.
Yes. Hatred of empathy, compassion, love...and what did his supporters expect?